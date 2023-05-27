Мужчина устроил стрельбу рядом с трассой «Хабаровск — Владивосток»

Неизвестный устроил стрельбу из неустановленного предмета на 721-м километре автодороги «Хабаровск — Владивосток», сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. В результате сломался торговый павильон.

Инцидент стал предметом доследственной проверки, ход и результаты которой контролируются прокуратурой Надеждинского района. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

Подробности инцидента и информация о том, были ли какие-либо пострадавшие в результате стрельбы, пока не уточняются. Проводится поиск и идентификация лица, ответственного за произошедшее.

Напомним, ранее судимый житель Казани устроил стрельбу в одной из городских поликлиник, пострадала охранница учреждения. Злоумышленник ночью проник в здание через форточку, а когда сотрудница заметила его, произвел несколько выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия.