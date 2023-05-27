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Мужчина устроил стрельбу рядом с трассой «Хабаровск — Владивосток»

Неизвестный устроил стрельбу из неустановленного предмета на 721-м километре автодороги «ХабаровскВладивосток», сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. В результате сломался торговый павильон.

Мужчина устроил стрельбу рядом с трассой «Хабаровск — Владивосток»
© ТАСС

Инцидент стал предметом доследственной проверки, ход и результаты которой контролируются прокуратурой Надеждинского района. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

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Подробности инцидента и информация о том, были ли какие-либо пострадавшие в результате стрельбы, пока не уточняются. Проводится поиск и идентификация лица, ответственного за произошедшее.

Напомним, ранее судимый житель Казани устроил стрельбу в одной из городских поликлиник, пострадала охранница учреждения. Злоумышленник ночью проник в здание через форточку, а когда сотрудница заметила его, произвел несколько выстрелов, предположительно, из огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось о другой стрельбе, которая произошла в спортивном зале в Свердловском районе Красноярска. По свидетельствам очевидцев, неизвестный стрелял из оружия и требовал у администратора зала денег.

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