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Полиция проверит данные о побеге 39 заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске

В Ростовской области полиция проверит данные о побеге бойцов отряда «Шторм Z» из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает 161.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Полиция проверит данные о побеге 39 заключенных из отряда «Шторм» в Лисичанске
© РИА Новости

Накануне стало известно, что силовики получили ориентировку на 39 сбежавших из Лисичанска бойцов отряда «Шторм Z». По информации собеседника издания, из города дезертировали бывшие заключенные.

При побеге погиб военный министерства госбезопасности ЛНР — это подтвердил источник портала в военной структуре республики.

Ранее сообщалось об ужесточении обвинения в отношении восьми мобилизованных из Калининградской области, совершивших массовое дезертирство из зоны спецоперации.

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