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МЧС: площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров

В МЧС заявили, что площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров, сообщает региональное управление ведомства.

Площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров
© Газета.Ru

Сообщение о пожаре поступило в 15:27 (совпадает с мск). Пожару присвоен второй ранг.

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что в Ростове-на-Дону загорелся склад с пряжей.

Отмечается, что согласно плану размер здания составляет 80х40 м. К настоящему моменту пожару присвоен второй ранг. В тушении задействованы 48 человек и 13 единиц техники.

В министерстве добавили, что есть угроза распространения пожара на соседние здания, информации о пострадавших не поступало.

До этого в Воронеже произошел пожар в складском помещении, находящемся в промышленной зоне на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе. На площади 1,2 тыс. кв. м горели деревянные поддоны. В тушении пожара участвовали свыше 100 работников оперативной службы и более 30 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в течение трех часов.

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