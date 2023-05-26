В МЧС заявили, что площадь пожара на складе с пряжей в Ростове-на-Дону увеличилась до 800 квадратных метров, сообщает региональное управление ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 15:27 (совпадает с мск). Пожару присвоен второй ранг.

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области сообщило, что в Ростове-на-Дону загорелся склад с пряжей.

Отмечается, что согласно плану размер здания составляет 80х40 м. К настоящему моменту пожару присвоен второй ранг. В тушении задействованы 48 человек и 13 единиц техники.

В министерстве добавили, что есть угроза распространения пожара на соседние здания, информации о пострадавших не поступало.