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СК возбудил дело по факту нападения на полицейского в Сочи

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.

СК возбудил дело по факту нападения на полицейского в Сочи
© РИА Новости

Отмечается, что мужчина набросился на полицейских, когда они подошли проверить состояние его здоровья.

Злоумышленник пытался нанести удар ножом сотруднику правоохранительных органов в район головы, но полицейский уклонился и удар пришёлся в руку.

При задержании полицейские применили табельное оружие, мужчина получил ранение ноги.

«В отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК России)», — говорится в заявлении в Telegram.

В апреле Следственный комитет России завёл уголовные дела после нападений на сотрудников полиции в Ингушетии и Северной Осетии.

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