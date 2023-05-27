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Тело советского детского писателя Виктора Коняхина найдено в его московской квартире

Тело известного советского и российского писателя Виктора Коняхина обнаружено в его квартире в Большом Рогожском переулке в Таганском районе Москвы. Как уточнил источник Regnum, труп 81-летнего автора пролежал минимум четыре дня.

Тело советского детского писателя Коняхина найдено в его московской квартире
© Российская Газета

Полицию вызвали соседи писателя. Прибывший на место наряд вскрыл дверь, и в одной из комнат обнаружил тело Коняхина. Причина выясняется.

Виктор Иванович Коняхин родился 18 февраля 1942 года в Макеевке. Высшее образование получил на сценарном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии, который закончил в 1977-м.

Работал кузнецом-молотобойцем транспортно-гужевого цеха, возчиком гужевого транспорта, сапожником индивидуального пошива, резчиком инструментального цеха, матросом речного флота, каменщиком-огнеупорщиком, токарем-расточником, поваром в армейской столовой, столяром, плотником и каменщиком.

В 90-е Виктор Коняхин был автором-редактором газет "Остряк" и "Московский крокодил", вел литературные кружки в московских школах. Он - автор более двух десятков книг для детей и родителей, активно публиковался в отечественных СМИ и сборниках со своими юмористическими, детскими и фантастическими рассказами.

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