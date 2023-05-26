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Пьяная россиянка жестоко избила сына на глазах других детей и попала на видео

На Камчатке пьяная женщина избила своего сына на глазах у других детей, это попало на видео. Его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, как женщина, крича на ребенка, бежит за ним. Тот убегает от агрессивной матери, но сделать это ему не удается. По какой-то причине дети задерживают сверстника, после чего женщина начинает его жестоко бить руками и телефоном по голове. Мальчик плачет, но мать продолжает на него кричать и волочит его по земле.

В публикации утверждается, что женщина из поселка Заозерный систематически бьет детей и часто выпивает. Автор поста заявил, что дети россиянки ходят как беспризорники, и призвал привлечь к ситуации внимание органов опеки.

Ранее безработный житель Колпинского района Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника. Мужчина до этого имел судимость за хранение и распространение наркотиков.

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