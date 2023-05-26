В США семилетнего школьника арестовали за поджог дома своей семьи

В США арестовали семилетнего ребенка по обвинению в поджоге собственного дома, пишет Mirror. В момент пожара внутри строения находились его родители.

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По данным полиции, школьник поджег дом с родителями внутри. В результате инцидента два человека получили легкие ожоги, но остались живы. Сам ребенок был арестован вечером того же дня.

"Никакой дополнительной информации о расследовании не будет из-за конфиденциальности дела", - говорится в заявлении офицеров.

Школьника обвинили в поджоге первой степени, его мотивы на данный момент неизвестны. Полицейские также поблагодарили пожарных и добровольцев, помогавших тушить пожар.

"Особая благодарность реагирующим добровольным пожарным частям и Управлению пожарной охраны", - отмечается в сообщении.