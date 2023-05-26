$79.98+0.0285.88-0.32

Ребенок погиб в результате падения с балкона жилого дома в Зеленограде

Двухлетний мальчик насмерть разбился в Зеленограде, пока его мать вешала белье. Об этом столичный СК сообщил в своем телеграм-канале.

Ребенок погиб в результате падения с балкона жилого дома в Зеленограде
© РИА Новости

По информации Следственного комитета, ребенка обнаружили 26 мая в 8-микрорайоне города недалеко от жилого дома. На его теле обнаружили повреждения, которые характерны при падении с большой высоты, он скончался на месте. Следствие установило, что мальчик выпал из открытого проема балкона на 10-м этаже.

Сообщается, что сотрудники СК России по городу Москве проводят сейчас доследственную проверку. Они опрашивают очевидцев, родственников, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Кемеровской области. По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Очевидцами трагедии стали местные жители, которые и вызвали скорую помощь.

Позднее соседи рассказали, что за ребенком присматривал знакомый ее матери. Кроме того, они подозревают мать погибшей в употреблении наркотических веществ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий