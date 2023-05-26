Ребенок погиб в результате падения с балкона жилого дома в Зеленограде

Двухлетний мальчик насмерть разбился в Зеленограде, пока его мать вешала белье. Об этом столичный СК сообщил в своем телеграм-канале.

По информации Следственного комитета, ребенка обнаружили 26 мая в 8-микрорайоне города недалеко от жилого дома. На его теле обнаружили повреждения, которые характерны при падении с большой высоты, он скончался на месте. Следствие установило, что мальчик выпал из открытого проема балкона на 10-м этаже.

Сообщается, что сотрудники СК России по городу Москве проводят сейчас доследственную проверку. Они опрашивают очевидцев, родственников, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Кемеровской области. По данному инциденту завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Очевидцами трагедии стали местные жители, которые и вызвали скорую помощь.