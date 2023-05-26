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На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей

Следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов семьи Елены Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, арест на сотни миллионов рублей наложен на счета в 13 банках, в том числе в «Тинькофф», «Сбере», ВТБ, «Альфа-банке», «Райффайзенбанке» и других.

На 136 счетах Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов рублей
© Соцсети

Ранее арест наложили на несколько счетов супругов в банках АО «Российский Сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», АО «Севергазбанк», АКБ «Фора-Банк», а также ПАО «МТС Банк».

Напомним, что следователи обвиняют Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

В ночь на 27 апреля она пыталась покинуть Россию. Блиновская купила билеты на самолет в Казахстан, однако, узнав о планируемом задержании, арендовала машину и пыталась выехать в Белоруссию. Задержали ее в Смоленской области. Позднее она признала свою вину и раскаялась, суд поместил ее под домашний арест. Защита подала апелляцию на меру пресечения, однако Мосгорсуд отклонил ее и оставил решение предыдущей инстанции в силе.

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