Житель Тюмени получил пожизненный срок за изнасилование и убийство ребенка

Мосгорсуд сегодня приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

«Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима», - пояснили в пресс-службе.

При этом ранее коллегия присяжных признала Виталия Бережного не заслуживающим снисхождения.

По версии СКР, обвиняемый был в алкогольном и наркотическом опьянении, когда заманил ребенка в квартиру, изнасиловал и задушил. Через несколько дней он положил тело в коробку и спрятал в зарослях около озера.