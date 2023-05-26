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Житель Тюмени получил пожизненный срок за изнасилование и убийство ребенка

Мосгорсуд сегодня приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного, признав его виновным в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки в Тюмени. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

«Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима», - пояснили в пресс-службе.

При этом ранее коллегия присяжных признала Виталия Бережного не заслуживающим снисхождения.

По версии СКР, обвиняемый был в алкогольном и наркотическом опьянении, когда заманил ребенка в квартиру, изнасиловал и задушил. Через несколько дней он положил тело в коробку и спрятал в зарослях около озера.

Дело изначально слушалось в Тюменском облсуде, однако из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, дело направили на новое рассмотрение, но уже в Москву.

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