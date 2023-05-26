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Работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ восстановлена

Работу колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ возобновлена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аттракциона.

Работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ восстановлена
© РИА Новости

«Аттракцион запущен в работу», - заявили в пресс-службе.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что приостановка работы аттракциона была связана с проведением регламентных работ. Отмечалось, что в связи с повышением температуры воздуха система климат-контроля в кабинах показала некорректные значения. В связи с этим техническая служба колеса обозрения согласно регламенту эксплуатации приняла решение приостановить работу аттракциона. Колесо было докручено автоматически в течении 10 минут для высадки гостей. Уточнялось, что аттракцион продолжит работу сразу по завершении регламентных работ.

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