Работа колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ восстановлена

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что приостановка работы аттракциона была связана с проведением регламентных работ. Отмечалось, что в связи с повышением температуры воздуха система климат-контроля в кабинах показала некорректные значения. В связи с этим техническая служба колеса обозрения согласно регламенту эксплуатации приняла решение приостановить работу аттракциона. Колесо было докручено автоматически в течении 10 минут для высадки гостей. Уточнялось, что аттракцион продолжит работу сразу по завершении регламентных работ.