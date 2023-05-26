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В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Японии к востоку от Токио. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

В Японии произошло землетрясение
© Газета.Ru

Уточняется, что подземные толчки произошли у побережья префектуры Тиба. Угрозы цунами нет.

По данным метеорологического управления, очаг залегал на глубине около 50 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Сообщается также, что в Токио около одной минуты ощущались сильные толчки, а в домах раскачивалась мебель .В столичном регионе сработала система предупреждения о мощном землетрясении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло в ночь на 11 мая к востоку от Токио.

До этого стало известно, что около 540 жилых домов пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,5, которое произошло 5 мая на территории японской префектуры Исикава.

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