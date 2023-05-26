Жителя Москвы обманули на 26 тыс. долл. при покупке колье

«Поздним вечером 25 мая в полицию Центрального округа города обратился 51-летний житель столицы с заявлением об обмане. По его словам, в октябре прошлого года он приобрел в офисе на Пресненской набережной ювелирное изделие - колье за 26 тыс. долл. Позднее мужчина направил колье на экспертизу, которая показала, что изделие изготовлено кустарным способом и не соответствует заявленным требованиям», - пояснил собеседник агентства.