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Повар столичной «Чайхоны №1» попал в реанимацию из-за ожогов

Повар столичной «Чайхоны №1» получил сильные ожоги во время работы. Он варил суп в большой кастрюле, но случайно ее опрокинул, пишет Mash.

Это произошло тогда, когда он попытался ее переместить. После того, как содержимое вылилось на пол, мужчина поскользнулся и упал.

Мужчину госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации с ожогами 45% тела.

Инцидент произошел в точке в ТЦ «Авиапарк». Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 45-летнего местного жителя госпитализировали после катания на электросамокате. В результате возгорания мобильного средства передвижения россиянин получил ожоги бедер и поясницы. Сейчас пострадавший находится в ожоговой реанимации.

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