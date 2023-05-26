Повар столичной «Чайхоны №1» получил сильные ожоги во время работы. Он варил суп в большой кастрюле, но случайно ее опрокинул, пишет Mash.

Это произошло тогда, когда он попытался ее переместить. После того, как содержимое вылилось на пол, мужчина поскользнулся и упал.

Мужчину госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимации с ожогами 45% тела.

Инцидент произошел в точке в ТЦ «Авиапарк». Сейчас полиция проводит проверку.