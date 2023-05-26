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В Москве повар «Чайхоны №1» едва не сварился в борще

В Москве 20-летний повар едва не погиб, обварившись в борще. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ресторане «Чайхона №1» в торговом центре «Авиапарк». По данным источника, молодой человек варил борщ и случайно опрокинул огромную кастрюлю, когда попытался перетащить ее с одного места в другое.

В результате суп вылился на пол, а повар поскользнулся и упал в кипяток. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 45% поверхности тела, сейчас он находится в реанимации.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее стало известно, что 45-летний петербуржец обгорел при катании на электросамокате и попал в реанимацию.

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