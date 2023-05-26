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34 минуты назад

В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ

Lenta.ru

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед атакой на Грайворонский округ пыталась зайти в другое село под Белгородом. Об этом РБК Александр Курчевский.

В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в 4:30 утра 22 мая украинская ДРГ в первый раз попыталась перейти границу в районе села Журавлевка. Однако атака оказалась безуспешной, так как атаковавших «оперативно вычислили и отогнали», после чего диверсанты решили пойти на Грайворон.

«В 9:30 я уже был в Грайвороне, в районе выезда в сторону Козинки, когда начался массированный обстрел. И конкретные долеты и результаты этих долетов были видны», — сообщил Курчевский.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

Позже ВСУ пытались дважды обстрелять Грайвороновский район Белгородской области после ликвидации диверсионно-разведывательной группы. В результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Происшествия,Александр Курчевский,
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