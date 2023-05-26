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Во Владимире в больнице взорвался баллон с углекислотой

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ).

Во Владимире в больнице взорвался баллон с углекислотой
© РИА Новости

«В хирургическом отделении ОКБ вчера вечером разорвался баллон с углекислотой. Самое главное — пострадавших нет», — заявил он.

По словам Авдеева, ущерб и причины инцидента устанавливаются, операции проводятся в других отделениях.

В апреле девять человек пострадали из-за выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии.

Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало.

1 февраля сообщалось, что в результате выброса газа на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа пострадали четыре человека.

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