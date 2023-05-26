Во Владимире в больнице взорвался баллон с углекислотой
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о взрыве баллона с углекислотой в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы (ОКБ).
«В хирургическом отделении ОКБ вчера вечером разорвался баллон с углекислотой. Самое главное — пострадавших нет», — заявил он.
По словам Авдеева, ущерб и причины инцидента устанавливаются, операции проводятся в других отделениях.
В апреле девять человек пострадали из-за выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Спасатели уточнили, что в результате взрыва пожара не последовало.
1 февраля сообщалось, что в результате выброса газа на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа пострадали четыре человека.