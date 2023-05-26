На Украине председатель суда насмерть сбил военного

Правоохранители задержали судью. Уточняется, что следствие будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры . Как сообщило ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения. Ведомство добавило, что принимаются меры по принудительному изъятию биологических образцов у водителя.

Ранее стало известно, что снайпер националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вместе с другими бойцами в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе. Отмечалось, что его пытались отговорить, однако он «грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами».