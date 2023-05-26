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На Украине председатель суда насмерть сбил военного

Председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть военного Национальной гвардии на блокпосту в столице Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

На Украине председатель суда насмерть сбил военного
© Lenta.ru

«Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего», — пишет «УП».

По информации источников издания, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали судью. Уточняется, что следствие будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. Как сообщило ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения. Ведомство добавило, что принимаются меры по принудительному изъятию биологических образцов у водителя.

Ранее стало известно, что снайпер националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) вместе с другими бойцами в марте 2022 года расстрелял мужа, жену и их дочь в Мариуполе. Отмечалось, что его пытались отговорить, однако он «грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами».

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