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Россиянка бросила пятилетнего сына в открытой машине ради похода в ночной клуб

В Новокузнецке 28-летняя женщина бросила сына в открытом автомобиле и ушла с друзьями в ночной клуб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в Telegram.

Россиянка бросила пятилетнего сына в открытой машине ради похода в ночной клуб
© Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Ночью мальчика, плачущего в машине, припаркованной на улице Орджоникидзе, заметили прохожие. Замерзшего пятилетнего ребенка вынесли из Renault Duster прибывшие на место полицейские.

«Мальчик был напуган, верхняя одежда и обувь у него отсутствовали. Двигатель машины не работал, и в салоне в ночное время было холодно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские пересадили ребенка в патрульный автомобиль и вызвали инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Вернувшаяся из клуба мать мальчика уточнила, что приехала в Новокузнецк из Прокопьевска с друзьями и ребенком. Она объяснила, что оставила сына спать в машине, а сама решила отправиться в развлекательное заведение. В отношении женщины составили протокол, известно, что она уже состоит на учете в ПДН.

Ранее сообщалось, что жители Хабаровска бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару и ушли за покупками. В отношении россиян составили административный протокол.

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