ТАСС: не менее трех взрывов произошло в Донецке, сработала система ПВО

Не менее трех взрывов прозвучали в районе города Донецк, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить несколько снарядов Вооруженных сил Украины над Калининским и Кировским районами города. Об этом сообщает ТАСС.

«Не менее трех взрывов прогремело в пятницу в Донецке, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Калининскому району Донецка.