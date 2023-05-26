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ТАСС: не менее трех взрывов произошло в Донецке, сработала система ПВО

Не менее трех взрывов прозвучали в районе города Донецк, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить несколько снарядов Вооруженных сил Украины над Калининским и Кировским районами города. Об этом сообщает ТАСС.

ТАСС: не менее трех взрывов произошло в Донецке, сработала система ПВО
© globallookpress.com

«Не менее трех взрывов прогремело в пятницу в Донецке, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Калининскому району Донецка.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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