В Индии лифт с маленькими детьми упал с седьмого этажа

В городе Газиабад, штат Уттар-Прадеш, Индия, лифт с маленькими детьми сорвался с седьмого этажа. Об этом сообщает The Times of India.

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Житель кондоминиума Арун Бхадана, члены семьи которого пострадали в результате инцидента, рассказал, что лифт установили за день до случившегося. «Моя жена и грудной ребенок провожали моих племянниц младше 10 лет, тещу и тетю на первый этаж. Они сели в лифт на 10 этаже. До седьмого этажа он работал нормально, но затем внезапно упал», — рассказывает мужчина. В результате падения некоторые члены его семьи получили незначительные ушибы.

Лифтовая кабина оказалась на третьем этаже, а затем спустилась и оказалась между первым этажом и подвалом. Кнопки лифта не работали, поэтому семья Бхаданы находилась взаперти в течение 25 минут, пока их крики о помощи не услышали соседи. Им удалось открыть заклинившие двери лифта и освободить пострадавших.

Семья подала жалобу в полицию на управляющую компанию дома. Сотрудники компании, в свою очередь, заявили, что лифт еще не был передан жильцам для использования.

«Техники, занимающиеся лифтом, ушли на короткий перерыв около шести часов вечера, когда в него вошла семья. Лифт был предварительно настроен на спуск на третий этаж, а затем в подвал. Жильцы не должны были пользоваться лифтом, так как он еще не был сдан в эксплуатацию», — утверждает сотрудник отдела технического обслуживания дома.