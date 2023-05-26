Человеческие останки, залитые бетоном, нашли в бочке в Красноярске
В Красноярске местный житель нашел бочку с человеческими останками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Скелет человека обнаружили 25 мая на обочине дороги на улице Ольховой в СНТ "Березовый лог". По данным ведомства, останки были залиты бетоном.
"По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Для определения пола, возраста и причин смерти обнаруженного погибшего назначили судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что разлагающееся тело 58-летней россиянки в полиэтилене нашли в квартире в Мурине.