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Человеческие останки, залитые бетоном, нашли в бочке в Красноярске

В Красноярске местный житель нашел бочку с человеческими останками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Человеческие останки, залитые бетоном, нашли в бочке в Красноярске
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Скелет человека обнаружили 25 мая на обочине дороги на улице Ольховой в СНТ "Березовый лог". По данным ведомства, останки были залиты бетоном.

"По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Для определения пола, возраста и причин смерти обнаруженного погибшего назначили судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что разлагающееся тело 58-летней россиянки в полиэтилене нашли в квартире в Мурине.

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