Граничащий с Украиной российский регион атаковали три боевых беспилотника

Три боевых беспилотных летательных аппарата в четверг, 25 мая, атаковали Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его информации, под удар попало село Стратива Стародубского района, которое находится в четырех километрах от границы с Украиной. Два дрона сбросили взрывное устройство в поле, никто не пострадал.

Третий дрон нес заряд от ручного противотанкового гранатомета — устройство сбили из стрелкового оружия, находившийся на нем боеприпас утилизировали. Никто не пострадал.

Днем ранее, 25 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи в Брянской области. Оказались повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.