В Ростовской области сбили украинскую ракету

В районе Морозовска российские зенитчики сбили украинскую ракету, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», - уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что военные выполняют свою работу. Он добавил, что следует сохранять спокойствие.

Местные жители заявили, что слышали грохот. Кроме того, в домах задрожали стекла, сообщает портал «Большой Ростов».

По данным портала, попаданий по жилым зданиям и инфраструктуре зафиксировано не было. Данные о пострадавших также не поступали.