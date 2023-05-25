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В Ростовской области сбили украинскую ракету

В районе Морозовска российские зенитчики сбили украинскую ракету, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В Ростовской области сбили украинскую ракету
© ТАСС

«Сработала система ПВО, сбив украинскую ракету», - уточнил губернатор.

Глава региона отметил, что военные выполняют свою работу. Он добавил, что следует сохранять спокойствие.

Местные жители заявили, что слышали грохот. Кроме того, в домах задрожали стекла, сообщает портал «Большой Ростов».

По данным портала, попаданий по жилым зданиям и инфраструктуре зафиксировано не было. Данные о пострадавших также не поступали.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средствами ПВО на подлете к Белгороду был сбит украинский дрон.

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