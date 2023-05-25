Девять человек спасли во время пожара на Никитском бульваре
Пожар в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве локализован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что в 21:11 мск пожар был локализован.
По его словам, по неизвестной пока причине загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Собеседник агентства отметил, что огнеборцы спасли девять человек.
В здании находятся апартаменты актрисы Ингерборги Дапкунайте и певицы Любови Казарновской, сообщает Telegram-канал Mash.