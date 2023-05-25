Девять человек спасли во время пожара на Никитском бульваре

Пожар в шестиэтажном здании на Никитском бульваре в Москве локализован. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что в 21:11 мск пожар был локализован.

По его словам, по неизвестной пока причине загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Собеседник агентства отметил, что огнеборцы спасли девять человек.