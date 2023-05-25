Пожар в жилом доме начала XX века в центре Москвы потушили

Управление МЧС России по Москве проинформировало, что пожар в в жилом доме, построенном в начале XX века на Никитском бульваре, был потушен, передает ТАСС.

«Принятыми мерами в 21:52 пожар ликвидирован на площади 60 кв. метров. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после начала пожара в доме на Никитском бульваре девять человек обратились к медикам и проходят осмотр.