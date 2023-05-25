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Водитель Ford Mondeo в Вологде пытался спрятаться от ДПС под прицепом

Инспекторы ГИБДД в Вологде после погони задержали водителя автомобиля Ford Mondeo, который пытался скрыться от них во дворах, а затем выбежал из-за руля и спрятался. Об этом сообщает "Вологда.рф".

Водитель Ford Mondeo в Вологде пытался спрятаться от ДПС под прицепом
© depositphotos.com

По данным издания, водитель привлек внимание инспекторов тем, что неуверенно двигался по дороге. После того, как они потребовали остановиться, мужчина резко свернул на стоянку и убежал во дворы. Один из инспекторов отправился на поиски и обнаружил мужчину 1996 года рождения спрятавшимся под прицепом, стоящим во дворе.

Водителя привели к патрульной машине и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого молодой человек отказался. В его отношении составили протокол по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ. За отказ от медосвидетельствования нарушителю грозит лишение прав на срок 1-1,5 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Сочи водитель сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

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