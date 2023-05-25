$79.98+0.0285.88-0.32

Автомобиль врезался в ограду резиденции Риши Сунака

В главные ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне врезался автомобиль. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в лондонской полиции.

Данных о том, находился ли Риши Сунак в резиденции во время ЧП пока нет.

Источник пояснил, что стражи порядка задержали владельца автомобиля на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

Собеседник телеканала отметил, что при инциденте никто не пострадал.

Правоохранительные органы сразу после происшествия выставили кордоны у Уайтхолла. Полицейские направляли транспортные средства в объезд. Кроме того, туристов не пускали в район возле Даунинг-стрит.

Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий