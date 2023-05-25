Автомобиль врезался в ограду резиденции Риши Сунака

В главные ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне врезался автомобиль. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в лондонской полиции.

Данных о том, находился ли Риши Сунак в резиденции во время ЧП пока нет.

Источник пояснил, что стражи порядка задержали владельца автомобиля на месте происшествия по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

Собеседник телеканала отметил, что при инциденте никто не пострадал.

Правоохранительные органы сразу после происшествия выставили кордоны у Уайтхолла. Полицейские направляли транспортные средства в объезд. Кроме того, туристов не пускали в район возле Даунинг-стрит.