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Сотрудники МВД задержали россиян за организацию фиктивных браков для мигрантов

В Липецке полицейские из центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы из четырех россиян, которые за деньги помогали гражданам ближнего зарубежья получить разрешение на временное проживание в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Россиян задержали за организацию фиктивных браков для мигрантов
© РИА Новости

Фигуранты за деньги помогали мигрантам заключать фиктивные браки с россиянами. Это позволяло им легально находиться в нашей стране.

Во время обысков в офисах и квартирах задержанных были изъяты деньги, телефоны и другие предметы, доказывающие причастность сообщников.

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