Россиян задержали за организацию фиктивных браков для мигрантов

В Липецке полицейские из центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы из четырех россиян, которые за деньги помогали гражданам ближнего зарубежья получить разрешение на временное проживание в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.