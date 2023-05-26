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Мужчина надругался над десятилетней девочкой в подъезде московской многоэтажки

54-летний мужчина задержан по подозрению в растлении десятилетней девочки на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

Мужчина надругался над десятилетней девочкой в подъезде московской многоэтажки
© РИА Новости

Подозреваемый, по данным ведомства, надругался над ребенком в подъезде многоэтажного дома в районе Теплый стан. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

Ранее в Москве педагога организации детского творчества обвинили в серии педофильских преступлений.

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