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В Казахстане обязали сбежавшего от мобилизации россиянина покинуть страну

Россиянин Игорь Санджиев, сбежавший от мобилизации, получил условный срок за незаконное пересечение границы Казахстана. Суд обязал его добровольно покинуть страну в течение месяца, об этом сообщает местный портал «Мой город».

В Казахстане обязали сбежавшего от мобилизации россиянина покинуть страну
© Lenta.ru

Уточняется, что в прошлом году Санджиев был мобилизован. В марте 2023 года он сбежал из воинской части и приехал в Казахстан, попросив предоставить ему статус беженца. Бокейординский районный суд признал россиянина виновным по статье 392 Уголовного кодекса страны «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Фигуранта приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно. Кроме того, ему назначили дополнительное наказание с выдворением из республики сроком на пять лет.

Санджиеву дали месяц, чтобы он добровольно уехал из Казахстана. Затем в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба россиянина. Перед заседанием суда адвокат мужчины Игорь Кобзарев отметил, что Санджиев пересек границу для получения статуса беженца. По его словам, россиянин не совершал никаких противоправных действий, однако суд решил оставить предыдущий приговор в силе. Санджиев и адвокат заявили, что будут обжаловать решение в Верховном суде республики.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы. Он уехал с семьей из Новосибирска в Казахстан после объявления частичной мобилизации.

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