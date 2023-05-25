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Таможенники Внуково изъяли крупную партию наркотиков

В сортировочном центре во Внуково таможенники изъяли посылку с крупной партией психотропных веществ. Об этом стало известно в четверг, 25 мая.

Таможенники Внуково изъяли крупную партию наркотиков
© Вечерняя Москва

По словам источника «ВМ», в посылке из Казахстана обнаружили 699 ампул с препаратом Dormicum. Запрещенное вещество, объем которого составил 2,25 литра. Установлено, что в состав лекарства входит мидазолам, свободный оборот которого запрещен на территории Российской Федерации.

Партию изъяли. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

В этот же день в другом аэропорту таможенники нашли более 200 рогов краснокнижного сайгака в чемодане у вьетнамца. Общая масса груза составила 90 килограммов, он был расфасован по трем коробкам и залит монтажной пеной.

Еще одну подозрительную посылку остановили в сортировочном пункте 2 мая. В коробке, которая пришла в отделение «Почты России», обнаружили четыре автомата Калашникова. Позже выяснилось, что они являлись игрушками, предназначенными для лазертага.

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