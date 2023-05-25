Блогера Марселя Миннахмедова проверит полиция по факту пропажи денег

Полиция ведет проверку блогера Марселя Миннахмедова, который рассказывал об инвестициях и обманул своих слушателей почти на 100 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Себя блогер называет успешным предпринимателем с 10-летним стажем, который освоил множество способов заработка. Похоже что его курсы один из способов заработка. В полицию обратилось несколько человек, которые купили курс у Марселя. На курсе слушателей разбивали на группы и предлагали вложиться в «финансовый пул», который увеличит доходы на 20 процентов.

Как рассказал потерпевший по имени Ильнур, после того как слушатели курса отдали деньги, они стали ждать их возвращения, но сработал принцип пирамиды. Придумывались странные оправдания, деньги так и не увидели. Разочарованные студенты обвиняют гуру в мошенничестве. Но у «преподавателей» курса другая версия, пишет Telegram-канал Shot.

По словам одного из «педагогов» полученные деньги они отправляли в Казахстан блогерше Юлии Агеевой и какому-то «очень серьезному человеку». За эти махинации они получали 1 процент от суммы, которую переводил слушатель. После этого Агеева куда-то исчезла и оставила всех без денег — не только простых преподавателей курса, но и самого Марселя.

В истории исчезновения миллионов теперь разбирается полиция.