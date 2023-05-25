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Россиянин выстрелил в прохожего из-за отказа поделиться с ним шаурмой

В центре Уфы россиянин выстрелил в прохожего из пистолета из-за отказа поделиться с ним шаурмой. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин выстрелил в прохожего из-за отказа поделиться с ним шаурмой
© РИА Новости

Инцидент произошел возле стритфуда на улице Мустая Карима. Россиянин и его брат ели шаурму. К ним подошел молодой человек и попросил угостить его. Мужчины отказались. Разъяренный прохожий сначала избил уфимца, а затем ранил его из пистолета.

Потерпевшего госпитализировали, а нападавшему удалось скрыться. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

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