Немецкий бренд Puma подал в суд на россиянина

Немецкий бренд спортивной одежды Puma подал в суд на россиянина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Арбитражного суда России.

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Компания требует взыскать с проживающего в Челябинске индивидуального предпринимателя Рахматжона Тешабоева 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отмечается, что бизнесмен использовал для своих товаров фирменное изображение логотипа и надписи. Так, товарные знаки зарегистрированы для ботинок, туфель, тапок для бега трусцой, изделий из кожи, а также игрушек и спортивного инвентаря.

В то же время указывается, что компания Puma SE не представила суду вещественные доказательства. Бренд сделал контрольную закупку у россиянина, но из представленного фотоматериала не ясно, какой именно продукт нарушил права истца. В связи с этим суд попросил обновить доказательства и предоставить их не позднее 22 июня.