$79.98+0.0285.88-0.32

Puma подала в суд на россиянина

Немецкий бренд спортивной одежды Puma подал в суд на россиянина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Арбитражного суда России.

Немецкий бренд Puma подал в суд на россиянина
© Lenta.ru

Компания требует взыскать с проживающего в Челябинске индивидуального предпринимателя Рахматжона Тешабоева 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отмечается, что бизнесмен использовал для своих товаров фирменное изображение логотипа и надписи. Так, товарные знаки зарегистрированы для ботинок, туфель, тапок для бега трусцой, изделий из кожи, а также игрушек и спортивного инвентаря.

В то же время указывается, что компания Puma SE не представила суду вещественные доказательства. Бренд сделал контрольную закупку у россиянина, но из представленного фотоматериала не ясно, какой именно продукт нарушил права истца. В связи с этим суд попросил обновить доказательства и предоставить их не позднее 22 июня.

В августе 2022 года Арбитражный суд Чеченской республики наказал бизнесмена, который торговал купальниками с принтом персонажей детского мультфильма «Смешарики». Тогда с предпринимателя Инонова Джумахмада Тоджовича из города Краснотурьинск, Свердловская область, взыскали 80 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий