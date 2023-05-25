Под Самарой заметили БПЛА, следивший за поездом воинского эшелона

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) следил за поездом воинского эшелона в небе под Самарой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным телеканала, машинист поезда заметил беспилотник рядом со станцией Похвистнево и доложил о нем дежурному. Состав было решено остановить для поисков беспилотника.

Уточняется, что за час поисков ничего найти не удалось. Об инциденте сообщили местной полиции.

24 мая Telegram-канал Shot сообщал, что неизвестный беспилотный летательный аппарат, по внешнему виду напоминающий китайскую модель Mugin-5 Pro, заметили жители в подмосковной Балашихе. Отмечалось, что что дрон обнаружили на расстоянии примерно тысячи километров от границы с Украиной, притом что дальность полета Mugin-5 Pro составляет около 400 километров.