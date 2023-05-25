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Mash: БПЛА был замечен над поездом воинского эшелона под Самарой

Неопознанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) следил за поездом воинского эшелона в небе под Самарой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под Самарой заметили БПЛА, следивший за поездом воинского эшелона
© РИА Новости

По данным телеканала, машинист поезда заметил беспилотник рядом со станцией Похвистнево и доложил о нем дежурному. Состав было решено остановить для поисков беспилотника.

Уточняется, что за час поисков ничего найти не удалось. Об инциденте сообщили местной полиции.

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24 мая Telegram-канал Shot сообщал, что неизвестный беспилотный летательный аппарат, по внешнему виду напоминающий китайскую модель Mugin-5 Pro, заметили жители в подмосковной Балашихе. Отмечалось, что что дрон обнаружили на расстоянии примерно тысячи километров от границы с Украиной, притом что дальность полета Mugin-5 Pro составляет около 400 километров.

До этого сообщалось, что в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорском районе Подмосковья зафиксировали неизвестный беспилотный летательный аппарат.

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