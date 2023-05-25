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1 час назад

Студентки из Москвы сдали в полицию отца-насильника

Вечерняя Москва

Студентки столичных вузов написали заявления в полицию на своего отца, который насиловал их много лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 25 мая.

Студентки из Москвы сдали в полицию отца-насильника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По слвоам собеседника «ВМ», девушки в возрасте 20 и 23 лет, приехавшие на учебу в столицу из Элисты, сообщили правоохранителям, что их 42-летний отец насиловал их с 2014 года. Преступления продолжались до недавнего времени: мужчина также приехал в Москву.

Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера задержали. Возбуждено уголовное дело.

Другого злоумышленника задержали в Уфе. Тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту подозревают в том, что он насиловал и развращал воспитанниц. Мужчину задержали, на допросе он признал свою вину.

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