Студентки из Москвы сдали в полицию отца-насильника

Студентки столичных вузов написали заявления в полицию на своего отца, который насиловал их много лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 25 мая.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По слвоам собеседника «ВМ», девушки в возрасте 20 и 23 лет, приехавшие на учебу в столицу из Элисты, сообщили правоохранителям, что их 42-летний отец насиловал их с 2014 года. Преступления продолжались до недавнего времени: мужчина также приехал в Москву.

Подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера задержали. Возбуждено уголовное дело.