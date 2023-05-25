В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

В Челябинской области неизвестные диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, ЧП произошло в 20 километрах от Магнитогорска. Злоумышленники сорвали замки релейных шкафов, облили оборудование горючей жидкостью и устроили поджог. Хотя поврежденное оборудование отвечало за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов, диверсия никак не сказалась на движении составов.

Возгорание было обнаружено электромехаником. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск диверсантов.