$79.97-0.2086.20-0.35

В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

В Челябинской области неизвестные диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге
© Lenta.ru

По данным издания, ЧП произошло в 20 километрах от Магнитогорска. Злоумышленники сорвали замки релейных шкафов, облили оборудование горючей жидкостью и устроили поджог. Хотя поврежденное оборудование отвечало за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов, диверсия никак не сказалась на движении составов.

Возгорание было обнаружено электромехаником. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск диверсантов.

25 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на двух российских АЭС, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий