В Краснодаре введен локальный режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке
В четверг в Краснодаре из-за взрыва газа в одной из квартир расположенного недалеко от центра города пятиэтажного дома был введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил мэр столицы Кубани Евгений Наумов.
"Утром собрал комиссию по вопросу ликвидации последствий происшествия в многоэтажке на Клинической. Первое - ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации", - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.
Мэр также добавил, что в помещении территориального центра в соседнем доме разворачивается оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по восстановлению документов.
- Поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ, приступить к разбору опасных нависающих конструкций, сделать ограждение и обеспечить охрану, составить списки на выплаты, - сказал Наумов на заседании комиссии.
Напомним, это ЧП произошло во второй половине вчерашнего дня в 100-квартирном жилом доме постройки 1966 года по улице Клинической, 18 в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв и начался пожар. Из пятиэтажки было эвакуировано 45 человек. Есть и одна пострадавшая: женщину с ожогами направили в Краевую клиническую больницу №1.
Сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарной-спасательного гарнизона поступило в среду в 17.22. По информации ГУ МЧС по региону, в 17.41 пожар на площади 100 квадратных метров был локализован, а в 19:10 возгорание полностью ликвидировали.
В тушении огня принимала участие группировка сил и средств РСЧС в количестве 123 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России - 66 человек личного состава и 21 единица техники.
Проверку по данному факту проводя сотрудники прокуратуры Центрального административного округа Краснодара.
Вскоре в это дом ремонтники вернули электроэнергию, а некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все сотрудники оперативных служб и полиции краевого центра оставались здесь всю ночь.
- Жителей, чье жилье пострадало, направили во временный пункт размещения, - отметил глава города Евгений Наумов.