В Краснодаре введен локальный режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

В четверг в Краснодаре из-за взрыва газа в одной из квартир расположенного недалеко от центра города пятиэтажного дома был введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил мэр столицы Кубани Евгений Наумов.

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"Утром собрал комиссию по вопросу ликвидации последствий происшествия в многоэтажке на Клинической. Первое - ввели локальный режим ЧС. Это позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации", - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

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Мэр также добавил, что в помещении территориального центра в соседнем доме разворачивается оперативный штаб, куда жители смогут обратиться по всем вопросам, в том числе по восстановлению документов.

- Поручил до конца дня определиться с планом восстановительных работ, приступить к разбору опасных нависающих конструкций, сделать ограждение и обеспечить охрану, составить списки на выплаты, - сказал Наумов на заседании комиссии.

Напомним, это ЧП произошло во второй половине вчерашнего дня в 100-квартирном жилом доме постройки 1966 года по улице Клинической, 18 в одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв и начался пожар. Из пятиэтажки было эвакуировано 45 человек. Есть и одна пострадавшая: женщину с ожогами направили в Краевую клиническую больницу №1.

Сообщение о возгорании диспетчеру Краснодарского пожарной-спасательного гарнизона поступило в среду в 17.22. По информации ГУ МЧС по региону, в 17.41 пожар на площади 100 квадратных метров был локализован, а в 19:10 возгорание полностью ликвидировали.

В тушении огня принимала участие группировка сил и средств РСЧС в количестве 123 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России - 66 человек личного состава и 21 единица техники.

Проверку по данному факту проводя сотрудники прокуратуры Центрального административного округа Краснодара.

Вскоре в это дом ремонтники вернули электроэнергию, а некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все сотрудники оперативных служб и полиции краевого центра оставались здесь всю ночь.