На объектах ядерной энергетики предотвращены теракты
В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, передают «Известия».
По подозрению в причастности к преступлениям задержали членов украинской диверсионной группы. Кроме того, уже удалось установить их пособников.
ФСБ утверждает, что диверсионно-террористическая группа (ДТГ) Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в преддверии празднования Дня Победы готовилась к подрыву более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.
Это могло привести к остановке ядерных реакторов, нарушению работы АЭС.
22 мая в Новотроицке Оренбургской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 26-летний россиянин. Он собирался совершить поджоги на железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, в здании военкомата города Орска Оренбургской области, а также в отделе ФСБ России. После этого мужчина планировал перейти воевать на сторону Вооруженных сил Украины.