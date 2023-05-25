В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, передают «Известия».

По подозрению в причастности к преступлениям задержали членов украинской диверсионной группы. Кроме того, уже удалось установить их пособников.

ФСБ утверждает, что диверсионно-террористическая группа (ДТГ) Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в преддверии празднования Дня Победы готовилась к подрыву более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Это могло привести к остановке ядерных реакторов, нарушению работы АЭС.