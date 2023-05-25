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На объектах ядерной энергетики предотвращены теракты

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, передают «Известия».

По подозрению в причастности к преступлениям задержали членов украинской диверсионной группы. Кроме того, уже удалось установить их пособников.

ФСБ предотвратила попытку диверсии на аэродроме в Ивановской области

ФСБ утверждает, что диверсионно-террористическая группа (ДТГ) Службы внешней разведки Украины (СВРУ) в преддверии празднования Дня Победы готовилась к подрыву более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Это могло привести к остановке ядерных реакторов, нарушению работы АЭС.

22 мая в Новотроицке Оренбургской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 26-летний россиянин. Он собирался совершить поджоги на железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, в здании военкомата города Орска Оренбургской области, а также в отделе ФСБ России. После этого мужчина планировал перейти воевать на сторону Вооруженных сил Украины.

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