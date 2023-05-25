В Белгородской области нашли неразорвавшуюся бомбу

В Белгородской области оцепили часть территории села Калинино. Об этом в четверг, 25 мая, в своем Telegram -канале сообщает издание Baza.

По информации издания, причиной стала найденная 24 мая в 300 метрах от улицы Зеленая авиационная бомба. По предварительным данным, это советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).