$79.97-0.2086.20-0.35
18 минут назад

В Крыму сбили беспилотник

Lenta.ru

В Бахчисарайском районе Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Крыму сбили беспилотник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, дрон пытался атаковать водонасосную станцию, его сбили в 20 километрах восточнее от места, где ночью заглушили другие беспилотники.

Дрон сбила система противовоздушной обороны (ПВО) рядом с водонасосной башней. В результате у здания оказались выбиты окна, но сильных повреждений специалисты не зафиксировали. Никто не пострадал.

В ночь на четверг, 25 мая, беспилотники атаковали Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, еще несколько устройств были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 мая Минобороны заявило, что Украина пыталась атаковать охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Попытка атаки была совершена беспилотными быстроходными катерами. Корабль уничтожил судна Вооруженных сил Украины (ВСУ) огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

Происшествия,Михаил Развожаев,Горячая новость,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий