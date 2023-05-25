В Крыму сбили беспилотник

В Бахчисарайском районе Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, дрон пытался атаковать водонасосную станцию, его сбили в 20 километрах восточнее от места, где ночью заглушили другие беспилотники.

Дрон сбила система противовоздушной обороны (ПВО) рядом с водонасосной башней. В результате у здания оказались выбиты окна, но сильных повреждений специалисты не зафиксировали. Никто не пострадал.

В ночь на четверг, 25 мая, беспилотники атаковали Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, еще несколько устройств были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).