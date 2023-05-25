В российской многоэтажке произошел взрыв газа

В многоэтажном доме Краснодара произошел взрыв газа. Об этом сообщил мэр российского города Евгений Наумов в Telegram-канале.

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«Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом», — сообщил глава города.

Пострадал один человек, его доставили с ожогами в краевую больницу. В пункт временного размещения отправили жителей квартир, которые попали в зону разрушений. О причинах взрыва газа мэр пока не сообщил, прокуратура начала проверку.