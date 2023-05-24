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В Одинцове горит строительный рынок «Акос»

В подмосковном Одинцове произошёл пожар на строительном рынке «Акос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области..

Уточняется, что горит торговый павильон. Согласно имеющимся данным, огонь распространился на площадь в 150 кв.м. Подробности происшествия уточняются, на месте работают бригады спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Краснодаре взорвался газ в многоэтажном доме

Ранее пожар из-за взрыва газа стал причиной пожара в квартире многоэтажного дома в Краснодаре.

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