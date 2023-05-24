В подмосковном Одинцове произошёл пожар на строительном рынке «Акос». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области..

Уточняется, что горит торговый павильон. Согласно имеющимся данным, огонь распространился на площадь в 150 кв.м. Подробности происшествия уточняются, на месте работают бригады спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала.