Убившим хаски россиянам вынесли приговор

В Иркутске суд приговорил убивших хаски супругов к 1,5 годам исправительных работ
В Иркутской области жители убили собаку на камеру и получили полтора года исправительных работ. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте Иркутского районного суда.
Как было установлено следствием, семейная пара из деревни Малая Еланка жестоко убила собаку по кличке Маруся за то, что она якобы разбросала мусор на их участке. Убийство животного произошло в августе 2022 года.
Возмущенный домовладелец поймал хаски, вывел в лес, а затем привязал веревкой к дереву и нанес собаке смертельные удары по голове черенком от лопаты и топором. В это время его супруга снимала происходящее на камеру мобильного телефона, а затем, по данным СМИ, опубликовала видео убийства в интернете.
При вынесении приговора суд учел, что никто из супругов судим не был. И муж, и жена при этом являются инвалидами 3-й группы. В итоге после признания вины и раскаяния в содеянном жители Иркутской области были приговорены к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ.
Сегодня стало известно, что суд признал виновной петербурженку, которая попросила разрешения погладить собаку и до смерти забила ее на глазах у детей.