Убившим хаски россиянам вынесли приговор

В Иркутской области жители убили собаку на камеру и получили полтора года исправительных работ. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте Иркутского районного суда.

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Как было установлено следствием, семейная пара из деревни Малая Еланка жестоко убила собаку по кличке Маруся за то, что она якобы разбросала мусор на их участке. Убийство животного произошло в августе 2022 года.

Возмущенный домовладелец поймал хаски, вывел в лес, а затем привязал веревкой к дереву и нанес собаке смертельные удары по голове черенком от лопаты и топором. В это время его супруга снимала происходящее на камеру мобильного телефона, а затем, по данным СМИ, опубликовала видео убийства в интернете.

При вынесении приговора суд учел, что никто из супругов судим не был. И муж, и жена при этом являются инвалидами 3-й группы. В итоге после признания вины и раскаяния в содеянном жители Иркутской области были приговорены к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ.