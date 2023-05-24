В Ленобласти разбился парашютист

В Гатчинском районе Ленобласти насмерть разбился мужчина во время прыжка с парашютом. Об этом сообщает 47news.

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По данным издания, 24 мая 2023 года мужчина вылетел с аэродрома в районе села Никольское, после чего прыгнул с парашютом. По словам очевидцев, на высоте примерно 200 метров у него возникли проблемы, из-за которых мужчина разбился насмерть. По предварительным данным, полетом руководил Борис Шляпников.

Уточняется, что площадка принадлежит гатчинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России. За определенную плату там можно совершать самостоятельные прыжки с 800 метров.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.