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Заключенного, отбывающего наказание в Мордовии, осудили за реабилитацию нацизма

Мужчина, отбывающий наказание в колонии Мордовии, был признан виновным в реабилитации нацизма за демонстрацию нацистской символики. Об ужесточении срока заключенному сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Заключенного, отбывающего наказание в Мордовии, осудили за реабилитацию нацизма
© Shutterstock

Согласно материалам дела, заключенный 29-летний мужчина публично демонстрировал нацистскую символику и атрибутику осужденным, вместе с которыми отбывал наказание в виде лишения свободы в одном из учреждений российской пенитенциарной системы.

Как было установлено, делал он это с апреля 2021 года по март 2022 года, признавая при этом допустимость геноцида, совершенного нацистами в период Второй мировой войны. Уточняется, что во время следствия заключенный полностью признал свою вину.

Теперь ему придется провести за решеткой исправительной колонии строгого режима еще пять лет. Также суд ограничил мужчине свободу на год с даты его предполагаемого освобождения.

Ранее ТАСС сообщил, что массовые убийства в Воронежской области в 1942-1943 годах признаны геноцидом.

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