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В Краснодаре взорвался газ в многоэтажном доме

Взрыв газа стал причиной разрушения и пожара в квартире многоэтажного дома в Краснодаре. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своём Telegram-канале.

В Краснодаре взорвался газ в многоэтажном доме
© t.me/c/1556878897/111333

«Выехал на улицу Клиническую, где произошло возгорание в жилом доме после хлопка газа. Есть разрушения. Несмотря на час пик, МЧС на месте», – написал он.

Наумов также добавил, что в доме пожар уже был потушен, а жильцов эвакуировали. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Уточняется, что сейчас соответствующие службы занимаются проверкой дома. Местная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. «После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом», – подытожил Наумов.

Ранее три человека пострадали в результате пожара в Ростове-на-Дону.

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