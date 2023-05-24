В столичном метро задержали пассажира, который вез игрушечный коптер сына

В Москве в метро задержали мужчину, в портфеле которого обнаружили беспилотный летательный аппарат. Оказалось, что это подарок для его малолетнего сына. Об этом сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

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По данным издания, на станции "Кленовый бульвар" большой кольцевой линии 39-летний москвич поставил рюкзак на интроскоп - специальный рентгеновский аппарат с движущейся лентой. Сотрудники заметили, что внутри сумки находится беспилотный летательный аппарат камуфляжной расцветки с пультом управления.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину. Москвич объяснил, что он гулял с сыном в парке Коломенское, где они вместе тестировали новый коптер, купленный в детском магазине.

По факту произошедшего проводится проверка.