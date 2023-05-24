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Baza: житель Подмосковья задержан за попытку поджечь здание ФСБ

Житель Подмосковья задержан за попытку поджечь здание ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza.

Житель Подмосковья задержан за попытку поджечь здание ФСБ
© ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

30-летний Никита Б. был задержан в ночь на 24 мая у отделения УФСБ в городе Видное. Мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания на Школьной улице. Бутылка разбилась, но пожар не начался.

Ранее в Екатеринбурге двое мужчин пытались поджечь здание военкомата.

Источник канала сообщил, что мужчины пришли к военкомату Кировского и Октябрьского района, расположенному на Вишневой улице, около часа ночи. С собой они несли канистру, в которой было пять литров бензина.

На подходе к зданию мужчин заметил охранявший военкомат сотрудник полиции. Вскоре на место прибыли задержавшие их спецслужбы. В ФСБ они рассказали, что за поджог им была обещана награда в размере 40000 рублей.

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог здания военного комиссариата в Омске в мае 2022 года.

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